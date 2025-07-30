Губернатор Камчатки: Жертв и серьезно пострадавших из-за землетрясения нет

«По результатам обследования, которое проведено, серьезно пострадавших нет, жертв нет. У нас из разрушений - обрушение одной из стен в детском садике №15 в Петропавловске-Камчатском», - отметил губернатор.

Солодов пояснил, что сад был закрыт на ремонт, детей в нем не было, а персонал эвакуировался. Обошлось без пострадавших.

Ранее министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников сообщил, что из-за подземных толчков пострадала женщина, находившаяся в аэропорту. Ее состояние удовлетворительное, отмечает РЕН ТВ.

