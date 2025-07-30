Шаман предупредил о неизвестных, собирающих видео для клипа о военных от его имени

Певец Шаман (Ярослав Дронов) предупредил о злоумышленниках, которые от его имени собирают деньги на помощь военнослужащим и материалы для якобы создания клипа о российских бойцах. Об этом исполнитель написал в Telegram-канале.

Как отметил артист, он не набирает материал для видеоклипа о военных. Неизвестные создали сайт, где собирают сведения и средства якобы для военнослужащих и при этом используют имя Шамана, чтобы вызвать доверие у россиян.

«Но объявление построено так, как будто кто-то собирает “фото и видео с участием военных и техники с достоверными деталями” для сопоставления этих данных с реальными расположениями наших бойцов. Ничего не присылайте на этот адрес!» — написал Шаман.

Певец призвал граждан обращаться только к официальным источникам и сохранять бдительность.

Ранее Шаман в преддверии Дня медицинского работника дал концерт в Центральном военном госпитале имени А.А. Вишневского, напоминает RT.

