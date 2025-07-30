Трамп заявил, что позволит украинцам оставаться в США до конца конфликта
30 июля 202510:31
Украинским беженцам позволят оставаться в США до завершения конфликта на территории страны, заявил американский президент Дональд Трамп. Соответствующее видео опубликовал корреспондент Foreign Press Алекс Рауфоглу в социальной сети X.
«Мы сделаем это. У нас много людей, приехавших из Украины... мы с ними работаем», — подчеркнул лидер Соединенных Штатов.
Между тем в Верховной раде Украины заявили, что государство не способно финансово замотивировать уехавших из страны граждан вернуться, сообщает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru