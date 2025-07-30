Трамп заявил, что позволит украинцам оставаться в США до конца конфликта

«Мы сделаем это. У нас много людей, приехавших из Украины... мы с ними работаем», — подчеркнул лидер Соединенных Штатов.

Между тем в Верховной раде Украины заявили, что государство не способно финансово замотивировать уехавших из страны граждан вернуться, сообщает РЕН ТВ.

