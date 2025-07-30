КТО ТАКОЙ ИЛИЯ

Пророк Илия жил в Израильском царстве в IX веке до н.э. У православных он считается одним из самых почитаемых святых наряду с Николаем Чудотворцем, а некоторые ассоциируют образ Илии с славянским богом Перуном-громовержцем.

Предание гласит, что после рождения Илии у его отца было видение: благообразные мужи приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали огненным пламенем.

День памяти пророка Илии отмечали еще в дохристианские времена иудеи, жившие у подножья горы Кармель на территории современного Израиля. Это связано с легендой.

В те времена на трон Израиля взошел царь Ахав, установивший в государстве языческий культ Ваала. Илия как ярый борец за истинную веру предложил царю состязание: сложить на горе Кармель два жертвенника: один посвященный Ваалу, а другой – Иегове. Чью жертву опалит огонь с небес – тот и есть Истинный Бог. 450 жрецов полдня взывали к Ваалу, однако небесный огонь сошел на жертвенник Илии.

Илия сотворил немало и других чудес. При этом он был одним из двух праведников, при жизни вознесенных на небо. Это чудо описано в Ветхом Завете. Однажды Илия с учеником Елисеем шли по дороге и разговаривали, но внезапно появилась огненная колесница с огненными конями, и Илия вознесся на небо.