«Крестный ход и ВДВ»: Как отметят Ильин день в 2025 году
Верующие 2 августа вспомнят чудеса пророка Илии, являющегося покровителем десантников, в центре Москвы пройдет крестный ход, а купание в водоемах с этого дня придется отложить до следующего лета.
Ильин день отмечается в России в 2025 году в субботу, 2 августа. Этот православный праздник посвящен пророку Илие и традиционно совпадает со светским праздником – Днем Воздушно-десантных войск (ВДВ). Считается, что в этот день завершается лето, а с ним и купальный сезон.
КТО ТАКОЙ ИЛИЯ
Пророк Илия жил в Израильском царстве в IX веке до н.э. У православных он считается одним из самых почитаемых святых наряду с Николаем Чудотворцем, а некоторые ассоциируют образ Илии с славянским богом Перуном-громовержцем.
Предание гласит, что после рождения Илии у его отца было видение: благообразные мужи приветствовали младенца, пеленали его огнем и питали огненным пламенем.
День памяти пророка Илии отмечали еще в дохристианские времена иудеи, жившие у подножья горы Кармель на территории современного Израиля. Это связано с легендой.
В те времена на трон Израиля взошел царь Ахав, установивший в государстве языческий культ Ваала. Илия как ярый борец за истинную веру предложил царю состязание: сложить на горе Кармель два жертвенника: один посвященный Ваалу, а другой – Иегове. Чью жертву опалит огонь с небес – тот и есть Истинный Бог. 450 жрецов полдня взывали к Ваалу, однако небесный огонь сошел на жертвенник Илии.
Илия сотворил немало и других чудес. При этом он был одним из двух праведников, при жизни вознесенных на небо. Это чудо описано в Ветхом Завете. Однажды Илия с учеником Елисеем шли по дороге и разговаривали, но внезапно появилась огненная колесница с огненными конями, и Илия вознесся на небо.
ОТ ХРАМОВ ДО ВДВ
Дата празднования Ильина дня остается неизменной. Это 20 июля по старому стилю, согласно юлианскому календарю, а согласно григорианскому, по которому живет современная Россия, - 2 августа. В эту же дату отмечается День ВДВ. Пророк Илия считается небесным покровителем Воздушно-десантных войск. В этой связи в последние годы зародилась традиция крестных ходов с иконой пророка Илии с участием бойцов ВДВ.
В прошлом году в ходе празднований в центре Москвы прошел крестный ход от Храма пророка Божия Илии на бывшем Новгородском подворье на Красную площадь, после чего на Лобном месте был совершен молебен. Возглавивший престольный праздник владыка Серафим отметил тогда, что пророк Илия неслучайно был избран в качестве покровителя ВДВ.
«Сегодняшний день объединяет Церковь и власть, и град Москву, и христолюбивое воинство. На воинстве всегда лежит особая ответственность за хранение всего того, что хранил пророк Илия, а именно: веру в Бога и веру в правду. Если воинство откажется хотя бы от одного из этих аспектов, никаких побед не может быть, и из истории мы это знаем», - сказал архиерей.
2 августа 2025 года будет отмечаться 95-я годовщина ВДВ. В Москве основные празднования Ильина дня пройдут на улице Ильинка, где с 6:00 до 13:00 будет закрыто движение транспорта на участке от Новой площади до дома №5 по Красной площади. Храм пророка Илии на Новгородском подворье, от которого начинается крестный ход, - самый древний из сохранившихся в этой части Москвы храмов. Именно он в XVI веке дал название улице Ильинка на Китай-городе. Начало молебна в этом храме в 7:00, а крестного хода – в 11:00.
В Ильин день проводятся праздничные службы, во время которых священнослужители облачаются в красную одежду, символизирующую мучеников и пророков. В столице сразу несколько храмов посвящено этому святому. Так, неподалеку от Храма Христа Спасителя находится построенный в начале XVIII века Храм Илии Пророка Обыденного во 2-м Обыденском переулке.
В Санкт-Петербурге наиболее известным является Храм святого Пророка Божия Илии на Пороховых, находящийся на холме в долине между реками Охта и Луппа.
Интересно, что самые первые на Руси храмы были посвящены все тому же пророку Илие. Один из них был построен в Киеве примерно за 80 лет до официального принятия христианства в Древней Руси в 988 году.
ТРАДИЦИИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ: ДО ОБЕДА - ЛЕТО
Ильин день всегда считался на Руси одним из самых популярных в народе праздников, с которым связано много традиций и поверий.
Одним из самых известных считается поверье о том, что, начиная с Ильина дня, купаться в реках и озерах якобы нельзя, поскольку вода становится холодной и «нечистой». Люди верили, что Илия, являющийся властителем огня и воды, поразит громом и молнией тех, кто полезет в воду на праздник.
Однако в РПЦ поясняют, что никаких запретов на купание нет, а дело здесь в природе. В некоторых регионах страны в начале августа действительно становится холодно, плюс начинается сезон дождей, о котором просят Илию земледельцы, боящиеся засухи.
День Пророка Илии также называют окончанием лета и праздником первого урожая: «На Илью до обеда лето, а после обеда — осень», «Илья лето кончает — жито зачинает». Сразу после праздника крестьяне приступали к жатве.
Ильин день называют и «грозным» праздником, в который должна начаться гроза: «Илья-пророк по небу на колеснице ездит». Считалось также, что можно избавиться от сглаза, умывшись водой от ильинского дождя. Ну а девушки обращались к пророку с молитвами об удачном замужестве.
Еще одно поверье касается животных, в которых обращается в Ильин день нечистая сила, пытающаяся спастись от гнева пророка. Поэтому 2 августа нельзя пускать в дом уличных собак и кошек. Рыбачить в этот праздник также не рекомендуется. Но есть и хорошие новости – комары и мухи должны с этого дня перестать кусаться и надоедать.
«БРАТЧИНА» И РЮМКА
В Ильин день принято устраивать массовые гуляния, в ходе которых женщины играют на различных дудках, флейтах и других музыкальных инструментах. Кроме того, в деревнях устраивали «братчину» или «складчину» - совместную трапезу с блюдами из еды, купленной на общие деньги.
В этот день столы должны ломиться от яств - чем вкуснее будет угощение, тем лучше будет год. Традиционно гостей угощают пирогами из постного теста, мясными и овощными блюдами, горячим хлебом, а так же блинами с яблоками, ягодами и грибами. При этом с яблоками не все так однозначно. Запрета на них нет, но раньше взрослым нельзя было их есть до Яблочного Спаса.
В течение августа отмечается три Спаса: Медовый (или Маковый) 14 августа, Яблочный - 19 августа, а Хлебный (или Ореховый) - 29 августа. В Яблочный Спас запекают яблоки, делают пироги из постного теста, а также блины с яблоками.
А вот злоупотреблять алкоголем в Ильин день не рекомендуется даже десантникам, совмещающим церковный праздник с Днем ВДВ.
«Очевидно, что не остановиться на третьей рюмке - это грех винопития, и неважно, какой у тебя повод или праздник, — это мерзость пред Богом. Залить глаза, упасть лицом куда-то — не наш формат, нормальные десантники так не делают», - отмечал в этой связи бывший духовник ВДВ протоиерей Михаил Васильев.
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