РСТ: Туристы не пострадали из-за землетрясения на Камчатке

Туристы, предварительно, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«По предварительным данным одного из принимающих туроператоров... жалоб и пострадавших туристов нет», - указали в РСТ.

Как отметили в объединении, на Камчатке могут находиться примерно 7-8 тысяч туристов. Операторы устанавливают связь со всеми тургруппами на маршрутах, оперативно корректируют программы для индивидуальных путешественников. В РСТ призвали туристов соблюдать рекомендации местных властей и следить за обновлениями.

Ранее на Камчатке произошли мощные подземные толчки, пишет 360.ru. Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что магнитуда землетрясения составила 8,8.

