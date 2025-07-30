РСТ: Туристы не пострадали из-за землетрясения на Камчатке
Туристы, предварительно, не пострадали из-за землетрясения на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
«По предварительным данным одного из принимающих туроператоров... жалоб и пострадавших туристов нет», - указали в РСТ.
Как отметили в объединении, на Камчатке могут находиться примерно 7-8 тысяч туристов. Операторы устанавливают связь со всеми тургруппами на маршрутах, оперативно корректируют программы для индивидуальных путешественников. В РСТ призвали туристов соблюдать рекомендации местных властей и следить за обновлениями.
Ранее на Камчатке произошли мощные подземные толчки, пишет 360.ru. Губернатор края Владимир Солодов сообщил, что магнитуда землетрясения составила 8,8.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru