Лукашенко: Запад потерял контроль после развала СССР

Запад потерял контроль после развала СССР, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик заявил, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

Белоруссия: Запад готов нанести ядерный удар по России

«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности», — указал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что за это «расплачивается весь мир».

Ранее президент Белоруссии обвинил Запад в «бесконечных попытках дестабилизировать обстановку в республике», пишет Ura.ru. По словам Лукашенко, причиной таких действий стал отказ Минска от ядерного оружия.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
ТЕГИ:СаммитАстанаЗападАлександр Лукашенко
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