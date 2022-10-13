Лукашенко: Запад потерял контроль после развала СССР
Запад потерял контроль после развала СССР, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом политик заявил, выступая на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности», — указал белорусский лидер.
Лукашенко подчеркнул, что за это «расплачивается весь мир».
Ранее президент Белоруссии обвинил Запад в «бесконечных попытках дестабилизировать обстановку в республике», пишет Ura.ru. По словам Лукашенко, причиной таких действий стал отказ Минска от ядерного оружия.
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