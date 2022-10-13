Лукашенко: Запад потерял контроль после развала СССР

«После развала СССР так называемый коллективный Запад, опьяненный своей победой, потерял контроль, не справился с функциями глобального регулятора и гаранта стабильности», — указал белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что за это «расплачивается весь мир».

Ранее президент Белоруссии обвинил Запад в «бесконечных попытках дестабилизировать обстановку в республике», пишет Ura.ru. По словам Лукашенко, причиной таких действий стал отказ Минска от ядерного оружия.

