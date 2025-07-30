Семь человек пострадали при столкновении двух маршруток в Калининграде
Два маршрутных такси столкнулись в Калининграде, семь пассажиров обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, водитель маршрутки, двигавшейся по улице Интернациональной, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим транспортным средством с пассажирами.
«В результате происшествия медицинская помощь понадобилась семи гражданам», - указали в Госавтоинспекции.
На месте аварии работают сотрудники ведомства, они устанавливают обстоятельства и причины ДТП.
Ранее в поселке Тишино под Калининградом столкнулись два легковых авто, погибли два человека, еще трое пострадали, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru