Главы «Роскосмоса» и NASA обсудят вывод МКС из эксплуатации

Вывод из эксплуатации Международной космической станции (МКС) станет главной темой переговоров генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Баканова и исполняющего обязанности главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шона Даффи. Об этом заявил представитель по связям с общественностью американского агентства Стивен Сиселоф в беседе с РИА Новости.

Ранее Баканов прибыл в США, где 31 июля проведет переговоры с Даффи. Кроме того, глава «Роскосмоса» встретится с экипажем корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.

Как отметил Сиселоф, главы ведомств РФ и США собираются затронуть вопросы, связанные с МКС и ее выводом из эксплуатации.

«Этому предстоит много обсуждений, множество соглашений, продление срока эксплуатации космической станции до 2030 года, а затем вывод ее из эксплуатации. Я полагаю, что это будет основной темой», - подчеркнул представитель NASA.

Ранее Дмитрий Баканов заявлял, что МКС прослужит как минимум до 2028 года, дальнейшую ее судьбу будут решать совместно Россия и США, пишет 360.ru.

