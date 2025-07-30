В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС после землетрясения
30 июля 202510:56
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Петропавловске-Камчатском в связи с землетрясением. Об этом сообщил мэр города Евгений Беляев.
«Состоялось заседание городского штаба КЧС. Мною подписано соответствующее постановление», - написал градоначальник в Telegram-канале.
Беляев подчеркнул, что все службы находятся в состоянии повышенной готовности.
Ранее режим ЧС был введен в Северо-Курильском районе Сахалинской области после землетрясения и цунами, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru