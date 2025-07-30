СМИ: США отменили визит министра обороны Тайваня из-за Китая
США отменили визит министра обороны Тайваня Веллингтона Ку, не желая портить отношения с Китаем. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Визит министра в Вашингтон планировался в июне, ожидалось, что Веллингтон Ку проведет военные переговоры с американским замминистра обороны Элбриджем Колби.
«Однако США отменили встречу в последний момент… некоторые американские чиновники опасались, что разрешение на визит тайваньского министра обороны подорвет торговые переговоры США и Китая и навредит усилиям [президента США Дональда] Трампа по организации саммита с [председателем КНР] Си Цзиньпином», - отмечается в материале.
По данным СМИ, США и Тайвань согласовывают новые даты для встречи, при этом Вашингтон хочет провести саммит на более низком уровне.
Между тем Дональд Трамп объявил, что США и Китай близки к подписанию масштабного торгового соглашения, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru