Лукашенко заявил, что действия Запада могут привести к третьей мировой войне
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал очумевшими поляков, предложивших создать и направить в Украину западный миротворческий контингент, передаёт БелТА.
По его словам, это может привести к третьей мировой войне.
«Очумевшие эти поляки, они уже предлагают... давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введём через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война», - возмутился Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что «ситуация очень напряжённая» и в случае подобных действий со стороны Запада Минск не останется в стороне.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.
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