Лукашенко заявил, что действия Запада могут привести к третьей мировой войне

По его словам, это может привести к третьей мировой войне.

«Очумевшие эти поляки, они уже предлагают... давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введём через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война», - возмутился Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что «ситуация очень напряжённая» и в случае подобных действий со стороны Запада Минск не останется в стороне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.

