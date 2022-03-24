Лукашенко заявил, что действия Запада могут привести к третьей мировой войне

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал очумевшими поляков, предложивших создать и направить в Украину западный миротворческий контингент, передаёт БелТА.

Песков назвал опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину

По его словам, это может привести к третьей мировой войне.

«Очумевшие эти поляки, они уже предлагают... давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введём через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война», - возмутился Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что «ситуация очень напряжённая» и в случае подобных действий со стороны Запада Минск не останется в стороне.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что Россия не проиграет в конфликте с Украиной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗападУкраинаВойнаБелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры