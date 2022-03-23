Песков назвал опасной идею ввода миротворцев НАТО на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ввод миротворцев НАТО на Украину может привести к труднопоправимым последствиям, сообщает РИА Новости.

Канцлер ФРГ выступил против бесполетной зоны над Украиной и отправки миротворцев НАТО

По его словам, подобное решение было бы «весьма опрометчивым и крайне опасным».

«Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», - заключил представитель Кремля.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если НАТО направит своих миротворцев на Украину, это будет прямым столкновением вооружённых сил российской стороны и альянса, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОМиротворцыДмитрий Песков
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