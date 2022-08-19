Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не планирует нападение на Украину, сообщает БелТА.

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На встрече с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района белорусский лидер отметил, что не желает противостояния белорусов и украинцев.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить... Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что «никакая Украина не воюет сегодня». По его мнению, это НАТО и США воюют с Россией.

Ранее Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:НападениеСпецоперацияУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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