Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена нападать на Украину

На встрече с работниками хозяйства «Журавлиное» и жителями Пружанского района белорусский лидер отметил, что не желает противостояния белорусов и украинцев.

«Вы не думайте, что я тут планирую какое-то нападение - вот, Украину будем бомбить... Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться», - отметил Лукашенко.

Он добавил, что «никакая Украина не воюет сегодня». По его мнению, это НАТО и США воюют с Россией.

Ранее Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию.