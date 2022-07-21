Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине во избежание ядерной войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству Франс Пресс заявил, что конфликт на Украине может привести к ядерной войне.

Захарова заявила, что Россия никому не угрожала ядерным оружием

По его словам, Западу, Украине и России необходимо договориться, чтобы не допустить подобного развития события.

«Надо остановиться, договориться. Нельзя идти дальше. Дальше только пропасть, ядерная война. Нельзя этого допустить», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никому не угрожают ядерным оружием и никого не шантажируют этим, пишет журнал «Профиль».

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраинаРоссияАлександр Лукашенко
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