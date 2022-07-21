Лукашенко призвал остановить конфликт на Украине во избежание ядерной войны

По его словам, Западу, Украине и России необходимо договориться, чтобы не допустить подобного развития события.

«Надо остановиться, договориться. Нельзя идти дальше. Дальше только пропасть, ядерная война. Нельзя этого допустить», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Россия никому не угрожают ядерным оружием и никого не шантажируют этим, пишет журнал «Профиль».