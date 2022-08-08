Лукашенко заявил о намерении Польши захватить часть Украины и Белоруссию

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил руководство Польши в стремлении присоединить часть Украины и целиком поглотить Белоруссию. Такую позицию он обозначил в ходе визита на Миорский металлургический завод.

Лукашенко назвал Польшу «самым агрессивным» государством по отношению к Белоруссии. При этом он напомнил, что в республике живут этнические поляки, «нормальные люди», по его словам. Президент Белоруссии также отметил, что рейтинг поддержки польских лидеров опустился ниже 30%.

По словам Лукашенко, позицию Варшавы поддерживает Вашингтон. «Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают», - резюмировал президент Белоруссии.

