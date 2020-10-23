Лукашенко выступил против масштабного митинга в свою поддержку

Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения масштабного митинга в Минске в его поддержку. Его организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями. Об этом пишет агентство БелТА.

Источник подчеркивает, что президент Белоруссии заявил о том, что его, прежде всего, волнует вопрос обеспечения безопасности.