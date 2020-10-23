Лукашенко выступил против масштабного митинга в свою поддержку

Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником проведения масштабного митинга в Минске в его поддержку. Его организует Федерация профсоюзов вместе с другими общественными организациями. Об этом пишет агентство БелТА.

Источник подчеркивает, что президент Белоруссии заявил о том, что его, прежде всего, волнует вопрос обеспечения безопасности.

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Между тем, оппозиция Белоруссии намерена усиливать активность по истечению срока «народного ультиматума» к властям страны 26 октября. Соответствующее заявление сделал член президиума координационного совета Павел Латушко.

Ранее экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская выдвинула ультиматум действующему лидеру страны Александру Лукашенко. Она потребовала от него до 25 октября уйти в отставку, остановить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

Латушко подчеркнул, что у оппозиции есть план действий на случай отказа президента Белорусии выполнить ультиматум. Он отметил, что до истечения срока от оппозиции будут ежедневно «поступать четкие сигналы».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МитингБелоруссияАлександр Лукашенко
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