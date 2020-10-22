Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина
Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что перед встречей с белорусским лидером Александром Лукашенко он общался с президентом России Владимиром Путиным.
Нарышкин передал президенту Белоруссии привет от Путина и “самые добрые пожелания”, не раскрыв при этом детали разговора с российским главой, передает РИА Новости.
На встрече с главой российской разведки президент Белоруссии отметил, что у России и Белоруссии друзей в мире немного, сообщают argumenti.ru. Лукашенко также поблагодарил Нарышкина за регулярное предоставление информации для белорусских спецслужб.
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