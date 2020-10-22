Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина

В столице подтверждено почти 4, 5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом Более 4 тыс. жителей Москвы стали донорами плазмы с антителами к COVID-19 Завершилось возведение нового здания автовокзала «Щелковский» Сеть Wi-Fi может стать доступна в наземном городском транспорте в ноябре Температура выше нормы ожидается в Московском регионе на выходных