Нарышкин передал Лукашенко привет от Путина

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что перед встречей с белорусским лидером Александром Лукашенко он общался с президентом России Владимиром Путиным.

Нарышкин передал президенту Белоруссии привет от Путина и “самые добрые пожелания”, не раскрыв при этом детали разговора с российским главой, передает РИА Новости.

Лукашенко поблагодарил Нарышкина за информацию от российской разведки

На встрече с главой российской разведки президент Белоруссии отметил, что у России и Белоруссии друзей в мире немного, сообщают argumenti.ru. Лукашенко также поблагодарил Нарышкина за регулярное предоставление информации для белорусских спецслужб.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоСергей Нарышкин
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