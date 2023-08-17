Лукашенко: ВС РФ вошли на Украину с территории Белоруссии

«Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины», - признал глава государства.

Вопрос о том, почему российские войска пересекли границу в районе Чернобыля, Лукашенко переадресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Белорусский лидер ранее опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы частной военной компании «Вагнер» выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, отряды ЧВК перемещаются по территории республики для передачи боевого опыта, сообщает «Радиоточка НСН».

