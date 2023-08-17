Лукашенко: ВС РФ вошли на Украину с территории Белоруссии
Отдельные части Вооруженных сил России в начале спецоперации пересекли границу Украины с территории Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью журналистке Диане Панченко.
«Да, с территории Беларуси отдельные части пересекли границу Украины», - признал глава государства.
Вопрос о том, почему российские войска пересекли границу в районе Чернобыля, Лукашенко переадресовал президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Белорусский лидер ранее опроверг заявления Варшавы о том, что бойцы частной военной компании «Вагнер» выдвинулись к границе с Польшей. По его словам, отряды ЧВК перемещаются по территории республики для передачи боевого опыта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru