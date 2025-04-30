В Госдуме предложат установить МРОТ в 34 тысячи рублей

Это может произойти с 1 января 2026 года. Также предложено установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в 300 рублей в час.

В пояснительной записке сказано, что принятие документа позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд, поможет повысить их уровень жизни, снизит разрыв в доходах граждан.

Нилов указал, что труд в России должен оцениваться достойно.

Правительство увеличивает МРОТ, так как это помогает бороться с теневыми зарплатами, при этом резкое повышение сегодня невозможно, заявил НСН бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.

