В Госдуме предложат установить МРОТ в 34 тысячи рублей
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение парламентариев проект закона об установлении МРОТ в сумме 34 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости.
Это может произойти с 1 января 2026 года. Также предложено установить минимальный почасовой уровень оплаты труда работника на условиях неполного рабочего времени в 300 рублей в час.
В пояснительной записке сказано, что принятие документа позволит обеспечить право работников на достойное вознаграждение за труд, поможет повысить их уровень жизни, снизит разрыв в доходах граждан.
Нилов указал, что труд в России должен оцениваться достойно.
Правительство увеличивает МРОТ, так как это помогает бороться с теневыми зарплатами, при этом резкое повышение сегодня невозможно, заявил НСН бывший замглавы Минздравсоцразвития РФ, профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов.
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- В Госдуме предложат установить МРОТ в 34 тысячи рублей
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