СМИ: Европе будет трудно подготовить войска для отправки на Украину
Европе будет трудно коллективно собрать силы «сдерживания» на Украине, сообщает The Times.
По данным издания, это связано с проблемами с финансированием и снаряжением для 25 тысяч военнослужащих. Сегодня европейские армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются.
Начальник штаба британских Вооруженных Сил адмирал Тони Радакин поинтересовался у своих европейских коллег, могут ли они подготовить 64 тысячи военных для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения. Министры обороны из разных стран заявили об отсутствии каких-либо шансов на это.
Ранее стало известно, что Лондон откажется от отправки войск на Украину из-за высоких рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru