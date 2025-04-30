СМИ: Европе будет трудно подготовить войска для отправки на Украину

По данным издания, это связано с проблемами с финансированием и снаряжением для 25 тысяч военнослужащих. Сегодня европейские армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются.

Начальник штаба британских Вооруженных Сил адмирал Тони Радакин поинтересовался у своих европейских коллег, могут ли они подготовить 64 тысячи военных для отправки на Украину в случае заключения мирного соглашения. Министры обороны из разных стран заявили об отсутствии каких-либо шансов на это.

Ранее стало известно, что Лондон откажется от отправки войск на Украину из-за высоких рисков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

