Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт на Украине
30 апреля 202505:32
Американский президент Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что верит в желание российского лидера Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины.
«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — заявил глава государства.
Ранее Трамп заявил, что заинтересован в прекращении конфликта вокруг Украины, в том числе ради денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru