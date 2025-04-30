Трамп считает, что Путин хочет завершить конфликт на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил телеканалу ABC, что верит в желание российского лидера Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины.

Небензя: Если Киев согласится на перемирие, это будет прелюдией к переговорам

«Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну», — заявил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что заинтересован в прекращении конфликта вокруг Украины, в том числе ради денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:УкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры