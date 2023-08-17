Лукашенко призвал к переговорам по Украине без предварительных условий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переговоры об окончании конфликта на Украине нужно начать без предварительных условий.

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По его словам, России и Украине следует сесть за стол переговоров и обсудить Крым, Херсон, Запорожье Донецк и Луганск.

«Все там надо обсуждать. Садимся, вырабатываем повестку дня», - сказал белорусский лидер в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

Глава республики отметил, что была возможность избежать конфликта на Украине в любой момент. Завершить противостояние можно и сейчас, подчеркнул он.

Начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен ранее заявил, что Украина может стать членом альянса, если пойдет на территориальные уступки России. Позже чиновник отказался от своих слов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:УкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко

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