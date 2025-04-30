СМИ: «Магнит» купит «Азбуку вкуса» за 30—35 млрд рублей

Речь идет о сумме в 30-35 миллиардов рублей. В сделку вошли торговые точки «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра.

До этого переговоры о покупке «Азбуки вкуса» вели «Яндекс» и «Севергрупп». Сеть «Азбука вкуса» была первым в России «супермаркетом для богатых». Первый супермаркет «Азбука вкуса» открылся в 1997 году на Павелецкой.

Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

