СМИ: «Магнит» купит «Азбуку вкуса» за 30—35 млрд рублей
Сеть розничных магазинов «Магнит» достигла договоренности о покупке ритейлера «Азбука вкуса», сообщает РБК.
Речь идет о сумме в 30-35 миллиардов рублей. В сделку вошли торговые точки «Азбуки вкуса» в Москве и Санкт-Петербурге, пять фабрик-кухонь и три распределительных центра.
До этого переговоры о покупке «Азбуки вкуса» вели «Яндекс» и «Севергрупп». Сеть «Азбука вкуса» была первым в России «супермаркетом для богатых». Первый супермаркет «Азбука вкуса» открылся в 1997 году на Павелецкой.
Ранее Мещанский районный суд Москвы принял решение заключить под стражу бывшего совладельца сети «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru