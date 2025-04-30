Небензя: Если Киев согласится на перемирие, это будет прелюдией к переговорам
Россия готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью президента Украины Владимира Зеленского, сообщил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при международной организации Василий Небензя.
Он выразил надежду, что Украина последует примеру РФ и присоединится к перемирию в мае, что могло бы «стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий».
Ранее стало известно, что переговорный процесс зашел в тупик, и его возобновление, по мнению ряда участников, возможно только при прямом контакте президента России Владимира Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru