Небензя: Если Киев согласится на перемирие, это будет прелюдией к переговорам

Он выразил надежду, что Украина последует примеру РФ и присоединится к перемирию в мае, что могло бы «стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий».

Ранее стало известно, что переговорный процесс зашел в тупик, и его возобновление, по мнению ряда участников, возможно только при прямом контакте президента России Владимира Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

