Прилепин отметил героизм военных КНДР
Российский писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин сообщил aif.ru, что северокорейские военные в боях за Курскую область отличились уровнем подготовки и решительностью.
По его словам, у солдат из КНДР совершенно необычайный уровень самоотверженности. Писать указал, что в уставе Вооружённых сил КНДР прописано, что военные не имеют права сдаваться в плен, и они этого не делают. При этом в сложных ситуациях они прибегают к самоподрывам.
Ранее стало известно, что физическое состояние северокорейских бойцов и их сокрушительная мощь шокировало боевиков Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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