Прилепин отметил героизм военных КНДР

По его словам, у солдат из КНДР совершенно необычайный уровень самоотверженности. Писать указал, что в уставе Вооружённых сил КНДР прописано, что военные не имеют права сдаваться в плен, и они этого не делают. При этом в сложных ситуациях они прибегают к самоподрывам.

Ранее стало известно, что физическое состояние северокорейских бойцов и их сокрушительная мощь шокировало боевиков Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

