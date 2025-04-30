Прилепин отметил героизм военных КНДР

Российский писатель и офицер Росгвардии Захар Прилепин сообщил aif.ru, что северокорейские военные в боях за Курскую область отличились уровнем подготовки и решительностью.

Стало известно о поведении солдат из КНДР в боях за Курскую область

По его словам, у солдат из КНДР совершенно необычайный уровень самоотверженности. Писать указал, что в уставе Вооружённых сил КНДР прописано, что военные не имеют права сдаваться в плен, и они этого не делают. При этом в сложных ситуациях они прибегают к самоподрывам.

Ранее стало известно, что физическое состояние северокорейских бойцов и их сокрушительная мощь шокировало боевиков Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияАрмияКНДРКурская Область

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