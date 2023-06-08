Лукашенко возложил ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину
Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул на причастность Украины к подрыву Каховской гидроэлектростанции. Об этом политик заявил на встрече с секретарями советов безопасности стран ОДКБ, передает БЕЛТА.
«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?» — напомнил Лукашенко.
По мнению белорусского президента, Киеву нужно было скрыть потери более 2 тысяч военных и двухсот бронемашин при попытке контрнаступления, и Украина попыталась отвлечь внимание.
Кроме того, Лукашенко отметил, что в ситуации с Каховской ГЭС США заняли «аккуратную, осторожную позицию».
«Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?» — указал политик.
Ранее была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, в результате поднялся уровень воды и затопило ближайшие населенные пункты. В связи с ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте, пишет «Свободная пресса». Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева.
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