Лукашенко возложил ответственность за подрыв Каховской ГЭС на Украину

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?» — напомнил Лукашенко.

По мнению белорусского президента, Киеву нужно было скрыть потери более 2 тысяч военных и двухсот бронемашин при попытке контрнаступления, и Украина попыталась отвлечь внимание.

Кроме того, Лукашенко отметил, что в ситуации с Каховской ГЭС США заняли «аккуратную, осторожную позицию».

«Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?» — указал политик.

Ранее была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС, в результате поднялся уровень воды и затопило ближайшие населенные пункты. В связи с ЧП Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте, пишет «Свободная пресса». Президент России Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией Киева.

