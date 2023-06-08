Посол Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации вокруг Каховской ГЭС
В Соединенных Штатах СМИ ведут компанию по дезинформации вокруг разрушения Каховской гидроэлектростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского посла в США Анатолия Антонова.
По его словам, американское руководство пытается обелить Украину с помощью журналистов. Как напомнил дипломат, Киев «на протяжении многих месяцев намеренно обстреливает станцию».
Антонов также указал, что деяния Украины будут получать дальнейшую поддержку Вашингтона.
Ранее американский журналист Карлсон заявил, что Украина может быть виновна в подрыве Каховской ГЭС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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