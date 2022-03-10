Лукашенко: Украинские пограничники почти ушли с белорусской границы
Белорусский лидер Александр Лукашенко 10 марта заявил, что пограничники Украины практически ушли с границы двух стран, ее охраняют только пограничники Белоруссии.
По его словам, задача белорусской разведки на сегодняшний день – «видеть, что происходит на сопредельной территории, особенно в части наемников», потому что «нельзя допустить нарушения государственной границы этими людьми».
«Надо двигаться с ними параллельно. Там они ходят небольшими группами, это усложняет ситуацию», - приводит РИА Новости слова Лукашенко.
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» 24 февраля предположил, что российская военная спецоперация на Украине будет завершена в течение трех-четырех дней, после чего в очищенной от нацистов стране пройдут новые выборы.
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