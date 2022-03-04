Белоруссия усилила противовоздушную оборону по периметру границы

«В соответствии с указанием главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко мы усилили состав дежурных сил по противовоздушной обороне в штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны», — цитирует Булавко БЕЛТА.

Замкомандующего добавил, что сегодня мониторинг воздушной обстановки по всему внешнему контуру госграницы осуществляют сотни военнослужащих.

