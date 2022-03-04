Белоруссия усилила противовоздушную оборону по периметру границы
Белоруссия усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны, заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Анатолий Булавко.
«В соответствии с указанием главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь Александра Лукашенко мы усилили состав дежурных сил по противовоздушной обороне в штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны», — цитирует Булавко БЕЛТА.
Замкомандующего добавил, что сегодня мониторинг воздушной обстановки по всему внешнему контуру госграницы осуществляют сотни военнослужащих.
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