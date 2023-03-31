Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию
Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения государства. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.
По его словам, Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их «не жалко использовать». Глава государства подчеркнул, что на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения.
Ранее Александр Лукашенко заявлял о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам Белоруссии. Тогда он отмечал, что Минск не стремится воевать на Украине, однако ее пытаются втянуть в конфликт с целью «разобраться одним махом» и с Россией, и с Белоруссией, сообщает НСН.
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