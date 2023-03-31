Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию

По его словам, Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их «не жалко использовать». Глава государства подчеркнул, что на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения.



Ранее Александр Лукашенко заявлял о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам Белоруссии. Тогда он отмечал, что Минск не стремится воевать на Украине, однако ее пытаются втянуть в конфликт с целью «разобраться одним махом» и с Россией, и с Белоруссией, сообщает НСН.

