Лукашенко заявил, что Запад готовит вторжение в Белоруссию

Запад готовится вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения государства. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, слова которого приводит РИА Новости.

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По его словам, Запад делает из беглых белорусов боевиков, потому что их «не жалко использовать». Глава государства подчеркнул, что на территорию Белоруссии забрасывают террористов для проведения диверсий и актов устрашения.

Ранее Александр Лукашенко заявлял о провокациях со стороны Украины и попытках нанести удары по военным объектам Белоруссии. Тогда он отмечал, что Минск не стремится воевать на Украине, однако ее пытаются втянуть в конфликт с целью «разобраться одним махом» и с Россией, и с Белоруссией, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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