«Забалтывает белорусов». Лукашенко посулили будущее «почётного пенсионера»
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, что Лукашенко будет вынужден оставить пост только при давлении со стороны России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост после принятия новой конституции. «С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь», - добавил глава государства. Лукашенко также подчеркнул, что при принятии новой конституции не позволит, чтобы «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал».
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН объяснил заявление Лукашенко встречей с министром иностранных дел РФ, прошедшей накануне. По его словам, президент республики должен иметь план по выходу из политического тупика.
«Здесь все совершенно понятно. Вчера был визит Сергея Лаврова в Минск. Лукашенко напомнили, что необходимо выполнять обещания, связанные с разрешением политического кризиса. Очевидно, что он будет до последнего держаться за власть своими посиневшими пальцами, но силенок для того, чтобы удерживать стабильность в Белоруссии, у него нет. Поэтому он вынужден будет пойти на конституционную перестройку. Для того чтобы обеспечить свою личную безопасность, ему необходимо заручиться поддержкой гарантий со стороны России, иначе его ждет очень сложная судьба», - предостерег политолог.
Собеседник НСН считает, что Лукашенко должен будет уйти, но, по словам политолога, он должен будет договориться с Россией о гарантиях своей безопасности, которые не позволят оппозиции с ним расправиться.
«Лукашенко последние недели ничего не делает, он пытается заболтать общественность, потому что не хочет никуда уходить, а хочет еще лет пять сидеть у власти на российских дотациях. А Россия заинтересована в скорейшем разрешении политического кризиса. А это можно сделать путем изменения Конституции и новых выборов, в которых Лукашенко не будет участвовать. Надеюсь, что мы увидим Лукашенко в роли почетного пенсионера, иначе весной новая волна протестов всколыхнет республику. А для России это опасно, Россия не хотела бы, чтобы протесты в Белоруссии угрожали стабильности в самой России. Уход Лукашенко – это дело близкого времени. Но до самого последнего момента он будет хитрить, всех обманывать и уворачиваться. Сегодняшнее его заявление – это уже не в первый раз, он будет продолжать такое говорить. Но в какой-то момент его могут арестовать белорусские силовики, и тогда никто уже ему гарантий не даст», - предположил Болкунец.
Ранее Александр Лукашенко рассказал о рисках при составлении новой Конституции. Он заявил, что «незнакомому президенту» Конституцию отдавать нельзя. «Будет беда», - считает глава государства. Он также отметил, что Белоруссию хотят развалить, как Советский Союз.
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