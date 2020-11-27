«Забалтывает белорусов». Лукашенко посулили будущее «почётного пенсионера»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что покинет свой пост после принятия новой конституции. «С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь», - добавил глава государства. Лукашенко также подчеркнул, что при принятии новой конституции не позволит, чтобы «кто-то сфальшивил или потом выборы по новой конституции кто-то сфабриковал».

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН объяснил заявление Лукашенко встречей с министром иностранных дел РФ, прошедшей накануне. По его словам, президент республики должен иметь план по выходу из политического тупика.

«Здесь все совершенно понятно. Вчера был визит Сергея Лаврова в Минск. Лукашенко напомнили, что необходимо выполнять обещания, связанные с разрешением политического кризиса. Очевидно, что он будет до последнего держаться за власть своими посиневшими пальцами, но силенок для того, чтобы удерживать стабильность в Белоруссии, у него нет. Поэтому он вынужден будет пойти на конституционную перестройку. Для того чтобы обеспечить свою личную безопасность, ему необходимо заручиться поддержкой гарантий со стороны России, иначе его ждет очень сложная судьба», - предостерег политолог.