Лукашенко раскрыл план заговорщиков о введении в Минск войск НАТО
Оппозиция планировала после госпереворота ввести в Минск войска НАТО. Об этом рассказал журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко в Полесском радиационно-экологическом заповеднике.
«Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг» - цитирует Лукашенко агентство «БелТА».
Он также отметил, что заговорщики «рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ».
Ранее в субботу Лукашенко отметил, что 22 апреля во время переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным они не поднимали тему создания российских военных баз на территории республики.
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