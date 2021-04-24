Лукашенко раскрыл план заговорщиков о введении в Минск войск НАТО

«Им надо было на сутки якобы прийти здесь к власти и заявить, что мы во власти. Для чего? Чтобы попросить ввести войска НАТО на территорию Беларуси и выстроить их на восточной границе у Смоленска. Это был трамплин - я вам всегда говорил - для нападения на Россию. Это был первый шаг» - цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Он также отметил, что заговорщики «рассчитывали с помощью армии блокировать Минск вместе с находящимися в городе силами ОМОН, внутренних войск, МВД и КГБ».

Ранее в субботу Лукашенко отметил, что 22 апреля во время переговоров в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным они не поднимали тему создания российских военных баз на территории республики.

