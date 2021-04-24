Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным поглощения Белоруссии Россией

«А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила. Даже речи об этом не шло», - цитирует ТАСС Лукашенко.

Также, заявил он, главы государств не поднимали и тему создания российских военных баз на территории республики.

По словам белорусского президента, он обсудил с Владимиром Путиным вопросы кооперации двух стран и цены на углеводороды, отмечает РИА Новости.

Как сообщалось, президенты Белоруссии и России встретились в Москве 22 апреля и вели переговоры почти 4 часа.

