Лукашенко опроверг обсуждение с Путиным поглощения Белоруссии Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным во время переговоров в четверг поглощение Россией республики в процессе интеграции. Об этом сообщает агентство «Бел ТА» после рабочей поездки главы государства в Гомельскую область.
«А, Лукашенко в угол загнали, деваться некуда! Все, Россия поглотила. Даже речи об этом не шло», - цитирует ТАСС Лукашенко.
Также, заявил он, главы государств не поднимали и тему создания российских военных баз на территории республики.
По словам белорусского президента, он обсудил с Владимиром Путиным вопросы кооперации двух стран и цены на углеводороды, отмечает РИА Новости.
Как сообщалось, президенты Белоруссии и России встретились в Москве 22 апреля и вели переговоры почти 4 часа.
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