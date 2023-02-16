Лукашенко призвал Зеленского не выпрашивать у Европы оружие

«Он не должен бегать по Западной Европе и просить F-16 или еще какие-то истребители и РСЗО дальнего действия. А должен думать о том, чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев. Вот о чем сегодня речь», - цитирует БелТА белорусского лидера.

Александр Лукашенко призвал Зеленского проводить самостоятельную политику, чего сейчас не происходит. Глава Беларуси отметил, что в таком случае управлять страной будут другие, отмечает издание. По мнению белорусского лидера, сейчас более выгодные условия для Украины, чтобы сесть за стол переговоров.

Ранее Лукашенко заявил, что мобилизация в Беларуси будет только в случае угрозы войны. Лукашенко отметил, что жителей приграничных регионов Белоруссии тревожит, например, факт падения украинской ракеты. Также президент отметил, что отправлять людей на Украину никто не будет, передает БелТА.

