Лукашенко призвал «терпящую поражение» Украину пойти на уступки России

Белорусский лидер считает, что требования Москвы к Киеву будут более строгими.

«А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — цитирует главу республики Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск примет решение относительно признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

