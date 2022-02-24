Лукашенко призвал «терпящую поражение» Украину пойти на уступки России

Украине как терпящей поражение стороне необходимо уступить требованиям России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.

Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в операции в Донбассе

Белорусский лидер считает, что требования Москвы к Киеву будут более строгими.

«А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — цитирует главу республики Sputnik Беларусь.

Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск примет решение относительно признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:РоссияУкраинаАлександр Лукашенко
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