Лукашенко призвал «терпящую поражение» Украину пойти на уступки России
Украине как терпящей поражение стороне необходимо уступить требованиям России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными.
Белорусский лидер считает, что требования Москвы к Киеву будут более строгими.
«А как же сегодня, если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне», — цитирует главу республики Sputnik Беларусь.
Ранее Лукашенко заявил, что в ближайшее время Минск примет решение относительно признания независимости Донецкой и Луганской народных республик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru