Лукашенко призвал силовиков не бить лежачих
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза призвал силовиков не избивать и снова обвинил в организации беспорядков заграничные силы.
«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», - приводит слова главы государства госагентство Белта.
Лукашенко вновь обвинил заграничные силы «с криминальным прошлым» в организации протестов в Белоруссии, а граждан Белоруссии призвал оставаться дома.
Ранее НСН писала о тысячах рабочих Минского тракторного завода (МТЗ), оставивших рабочие места и отправившихся в центр столицы Белоруссии, а также о массовом шествии педагогов и протестных акциях работников метро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru