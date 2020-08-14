Лукашенко призвал силовиков не бить лежачих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами Совбеза призвал силовиков не избивать и снова обвинил в организации беспорядков заграничные силы.

«Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз», - приводит слова главы государства госагентство Белта.