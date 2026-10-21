В Европе выразили надежду на успех встречи лидеров США, РФ и КНР по Украине
Возможная встреча лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ноябре может стать полезной для урегулирования на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил почётный профессор Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.
«Трехсторонний саммит... мог бы оказаться очень полезным для прекращения конфликта... и смягчения нарастающей конфронтации России с европейскими государствами», — сказал он.
Робертс при этом отметил, что Киев и Евросоюз могут воспрепятствовать мирному процессу. Однако сам факт такой встречи, независимо от её результатов, станет важным событием в диалоге Москвы, Вашингтона и Пекина.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина возможна, однако «чётко определённой повестки дня сейчас нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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