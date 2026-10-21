В Европе выразили надежду на успех встречи лидеров США, РФ и КНР по Украине

Возможная встреча лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина в ноябре может стать полезной для урегулирования на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил почётный профессор Университетского колледжа Корка, член Ирландской королевской академии Джеффри Робертс.

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«Трехсторонний саммит... мог бы оказаться очень полезным для прекращения конфликта... и смягчения нарастающей конфронтации России с европейскими государствами», — сказал он.

Робертс при этом отметил, что Киев и Евросоюз могут воспрепятствовать мирному процессу. Однако сам факт такой встречи, независимо от её результатов, станет важным событием в диалоге Москвы, Вашингтона и Пекина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина возможна, однако «чётко определённой повестки дня сейчас нет», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:УкраинаПереговорыДональд ТрампСи ЦзиньпинВладимир Путин

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