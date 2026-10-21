«Паршивая овца»: Подпольные аптеки в России назвали редчайшим явлением

В России выявляется менее 0,01% лекарственных фальсификатов, «серого» рынка нет, а дополнительное «закручивание гаек» не нужно, сказал в эфире НСН Сергей Шуляк.

Купить в российских аптеках поддельные лекарства практически невозможно, при этом всегда надо смотреть на наличие маркировки, объяснил в интервью НСН директор компании DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее суд в Краснодаре приговорил к 3,5 годам колонии участницу преступного сообщества, создавшего на Кубани сеть подпольных аптек, продававших сильнодействующие вещества, что привело к гибели нескольких подростков. Шуляк назвал это единичным случаем.

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«У нас практически отсутствует "серый" рынок лекарств, всё строго контролируется. Это недоработка местных контролирующих органов, потому что аптеки строго лицензируются, а их деятельность занесена в систему "Честный знак". Соответственно, все потоки лекарственных препаратов прослеживаются. У нас и до введения маркировки Россия занимала одну из последних строчек по количеству выявленных контрафактных лекарственных препаратов. У нас было менее 0,01% выявления фальсификатов, а после введения маркировки сейчас эта цифра еще меньше. За производство и сбыт фальсифицированных лекарственных препаратов дают серьезные сроки, до 9 лет, и эти люди практически исчезли. Случаи с "фальшивыми" аптеками достаточно редки. Здесь вина местных органов власти, у которых под носом открывается аптека, и никто из ответственных за розничную торговлю не удосужился проверить, есть ли у них лицензия», - разъяснил эксперт.

По его мнению, дополнительное «закручивание гаек» бессмысленно.

«Закручивают гайки законопослушным гражданам, а не тем, кто нарушает закон. Всегда найдется паршивая овца, что бы вы ни сделали. Например, в Китае за взятки расстреливают, но количество расстрелов каждый год не уменьшается. Тут закручивай – не закручивай, а всё равно, к сожалению, такие эпизоды будут происходить. Они очень редки, а подделок у нас вообще нет. О "серой" продукции говорят те, кто вообще оторваны от жизни. Не существует лекарственных препаратов без маркировки. Конечно, кто-то привозит что-то из-за границы контрабандой и где-то умудряется продавать в интернете, но к каждому аккаунту не поставишь контролера. Если на лекарственном препарате нет кода Data Matrix, напоминающего QR-код, значит либо лекарство незаконно ввезено на территорию России, либо это подделка», - заключил собеседник НСН.
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Первый зампредседателя комитета Госдумы VIII созыва по охране здоровья Федот Тумусов ранее говорил в пресс-центре НСН, что легальные поставки «Оземпика» в Россию прекращены, поэтому стоит остерегаться подделок.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Чалабов
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