«Главная проблема, почему турпоток в Марокко не будет расти, это ограниченное авиасообщение. Ни одна российская авиакомпания в Марокко не летает, это гигантский стоп для развития туризма. Из иностранных летает всего одна компания без конкуренции, по безумным ценам, билет стоит 80-100 тысяч рублей на человека. Путевка будет стоить больше полумиллиона на семью на неделю. Поэтому у людей теряется интерес, выберут лучше Египет. Египет мы за 300 тысяч на семью продаем уже с отелем в пять звезд, не только билеты, а проживание и «все включено». Поэтому в Марокко мы отправляем 30 тысяч россиян в год, а в Египет – почти четыре миллиона, это почти в сто раз больше. За полмиллиона можно и в Таиланд, и в Малайзию поехать. Поэтому пока Марокко будет закрытым направлением для россиян, экзотическим. Те же ОАЭ намного дешевле получаются, включая билеты. С Марокко у нас даже нет переговоров о полете российских компаний. В Касабланку летают самолеты, потому что решаем не мы. При желании на самолете можно за час от Касабланки до Марракеша добраться», - рассказал он.

Спрос на поездки в Африку у российских туристов растет, а расширение полетных программ иностранных авиакомпаний делает эти страны более доступными для путешествий, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.

