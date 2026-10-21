Отпуск за полмиллиона: Ограниченное авиасообщение «закрыло» Марокко для россиян
Билет до Касабланки стоит 80-100 тысяч рублей на человека, что слишком дорого в сравнении с тем же Египтом, заявил НСН Алексан Мкртчян.
Ограниченное авиасообщение «закрыло» Марокко для россиян, так как отпуск в итоге обходится очень дорого, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев, побывавший во всех государствах планеты, определил для себя одну из наиболее привлекательных точек на карте мира. По словам Лебедева, такой локацией для него выступает марокканский Марракеш. Поводом для комментария послужила информация о росте интереса россиян к поездкам в Марокко. Блогер обратил внимание: между РФ и этой африканской страной налажено прямое авиасообщение, но рейсы выполняются только в Касабланку. Подобное ограничение он счел досадным упущением. Мкртчян объяснил, почему это направление не так часто выбирают россияне.
«Главная проблема, почему турпоток в Марокко не будет расти, это ограниченное авиасообщение. Ни одна российская авиакомпания в Марокко не летает, это гигантский стоп для развития туризма. Из иностранных летает всего одна компания без конкуренции, по безумным ценам, билет стоит 80-100 тысяч рублей на человека. Путевка будет стоить больше полумиллиона на семью на неделю. Поэтому у людей теряется интерес, выберут лучше Египет. Египет мы за 300 тысяч на семью продаем уже с отелем в пять звезд, не только билеты, а проживание и «все включено». Поэтому в Марокко мы отправляем 30 тысяч россиян в год, а в Египет – почти четыре миллиона, это почти в сто раз больше. За полмиллиона можно и в Таиланд, и в Малайзию поехать. Поэтому пока Марокко будет закрытым направлением для россиян, экзотическим. Те же ОАЭ намного дешевле получаются, включая билеты. С Марокко у нас даже нет переговоров о полете российских компаний. В Касабланку летают самолеты, потому что решаем не мы. При желании на самолете можно за час от Касабланки до Марракеша добраться», - рассказал он.
Спрос на поездки в Африку у российских туристов растет, а расширение полетных программ иностранных авиакомпаний делает эти страны более доступными для путешествий, рассказал НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
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