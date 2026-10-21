Песков: Неверно называть возможную встречу лидеров США, РФ и КНР «новой Ялтой»

Сравнивать возможную трёхстороннюю встречу лидеров США, РФ и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с Ялтинской (Крымской) конференцией 1945 года неверно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Бросаться такими словами, как «новая Ялта» и так далее - это тоже неверно», - сказал он корреспонденту «Вестей».

При этом представитель Кремля отметил, что встреча глав США, Китая и России «будет привлекать внимание всего мира».

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжене в ноябре, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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