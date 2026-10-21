Идите в ЕС: Почему «заморозка» Армении в ЕАЭС приведет к катастрофе
Больше всего пострадают энергетика, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность Армении, заявил НСН Арман Абовян.
Членство Армении в ЕАЭС могут заморозить по политическим и экономическим причинам, тогда это обернется для страны катастрофой, рассказал НСН экс-депутат Национального собрания республики Арман Абовян.
Приостановка членства Армении в ЕАЭС может привести к снижению ВВП республики на 15,6% и к росту инфляции, говорится в докладе Евразийского межправительственного совета о возможных последствиях приостановления в отношении Армении действия договора о Евразийском экономическом союзе. Абовян уверен, что ситуация будет развиваться даже хуже.
«Я боюсь, что в таком случае падение ВВП будет не 15%, а намного выше. Падение ВВП на 10% и более означает, что страна уже находится в состоянии экономической катастрофы. Я думаю, даже слово "коллапс" будет мягким определением в таком случае. Больше всего пострадают энергетика, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность. Я думаю, что страны ЕАЭС могут решиться на приостановку действия договора с Арменией. Конечно, страны не хотят создавать прецедент, когда участие той или иной страны будет заморожено, они не горят желанием. Но почему это решение может быть принято? Есть экономическая составляющая и политическая», — отметил он.
Он объяснил, почему Армения лишится преференций от России, но не получит их и от Европы.
«В ЕС есть законы и нормативы, которые ограничивают возможности Армении соответствовать стандартам ЕАЭС. Это касается овощей, фруктов и так далее. Что касается политической части, Европа заявляет, что готовится к войне с Россией, а Армения заявила, что развивает отношения с Европой, грубо говоря, врагов. Возникает вопрос, почему экономика Армении должна субсидироваться за счет бюджета России. Например, Армении газ продается дешевле из-за преференций, армянская продукция реализуется без пошлин и так далее. Россия справедливо говорит, пусть продукцию Армении в таком случае покупают европейцы. Европа в итоге ничего не собирается покупать у Армении, у них перенасыщение рынка. В Европе тысяча кубометров газа стоит 1000 евро, Армения покупает за 177, у Ирана купить Армения не может, Азербайджан сам у России закупает, Армения будет покупать тот же газ с наценкой. Власти Армении являются лишь исполнителями чужой воли, поэтому ничего не поменяется», — объяснил собеседник НСН.
В политике Армении прослеживается наглядное стремление расширять взаимодействие с НАТО и откровенно потребительское отношение к ОДКБ и ЕАЭС. Об этом ранее заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
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