Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области

Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

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В военном ведомстве указали, что инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта, который выполнялся без боекомплекта.

«Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Самолёт упал в безлюдном районе», - говорится в сообщении.

Отмечается, что пилотов эвакуировала наземная поисково-спасательная команда.

Ранее в Амурской области упал самолет Ту-95, погибли шесть членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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