Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
Истребитель Су-30 потерпел крушение в Калининградской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
В военном ведомстве указали, что инцидент произошёл при выполнении учебно-тренировочного полёта, который выполнялся без боекомплекта.
«Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Самолёт упал в безлюдном районе», - говорится в сообщении.
Отмечается, что пилотов эвакуировала наземная поисково-спасательная команда.
Ранее в Амурской области упал самолет Ту-95, погибли шесть членов экипажа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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