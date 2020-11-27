Лукашенко приравнял предложение оппозиции по конституции к развалу СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложения оппозиции по поправкам в конституцию приведут к последствиям, которые можно будет приравнять к развалу Советского Союза.

Лукашенко отказался отдавать Конституцию незнакомому президенту

«Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период (Михаила) Горбачева. Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и (Советский) Союз развалился», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер добавил, что Белоруссии сейчас «эту подлянку хотят подкинуть».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, на какие преференции рассчитывает Лукашенко, предлагая «более близкие отношения» с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КонституцияАлександр Лукашенко
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