Лукашенко приравнял предложение оппозиции по конституции к развалу СССР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложения оппозиции по поправкам в конституцию приведут к последствиям, которые можно будет приравнять к развалу Советского Союза.
«Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период (Михаила) Горбачева. Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и (Советский) Союз развалился», - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер добавил, что Белоруссии сейчас «эту подлянку хотят подкинуть».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, на какие преференции рассчитывает Лукашенко, предлагая «более близкие отношения» с Россией.
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