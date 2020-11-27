Лукашенко отказался отдавать Конституцию незнакомому президенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за новую Конституцию республики, а также рассказал о рисках при ее составлении, пишет издание Tut.by.
«Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», - считает глава государства.
Он также отметил, что Белоруссию хотят развалить как Советский Союз.
«Давай, демократия, все должны избираться… Мы это проходили в период Горбачева. Мы же избирали всех — руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас», - напомнил он.
Ранее белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН заявил, что Лукашенко потерял моральный авторитет в обществе.
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