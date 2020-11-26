Дело не в кредитах. В Госдуме рассказали, что нужно Лукашенко от России
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявил в эфире НСН, что президент Белоруссии любыми путями старается избежать диалога с оппозицией.
Минск готов к усилению и «интенсификации» отношений с Москвой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым. Глава государства отметил, что настроен «не просто на добрососедские отношения, а на еще более близкие».
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН рассказал, на какие преференции рассчитывает Лукашенко, предлагая «более близкие отношения» с Россией.
«Я думаю, что увеличение скидок и донорство экономике совсем не тождественно укреплению интеграционных связей с Россией. Это просто продолжение рутинной практики. Очевидно, что Лукашенко хочет закрепить поддержку со стороны России, так как Москва помогает ему удержаться у власти. При этом Россия понимает, что репрессивными мерами кризис преодолеть не получится, и подталкивает Лукашенко к проведению реформ и новым выборам. Лукашенко от этого уклоняется и пытается маневрировать, ведь его заявления об интеграции с Россией могут рассматриваться как отказ от диалога с оппозицией», - считает парламентарий.
Затулин заявил, что для начала Лукашенко следует выполнить условия договора 1999 года, который также подразумевал интеграцию.
«До сих пор нет ни конституционного акта, ни совместного парламента. Чтобы запустить этот процесс, нужно преодолеть кризис. А Лукашенко подобными заявлениями пытается убедить Россию не давить на него. Совсем недавно он говорил о национализации предприятий, говорил, что не сдаст никаких позиций в экономике, то есть по сути выступал против единых форм хозяйствования с Россией. Все его заявления дежурные и направлены они на разную аудиторию», - считает депутат.
Между тем, экс-кандидат в президенты Белоруссии, а ныне лидер оппозиции Светлана Тихановская заявила, что если оппозиция придет к власти, то они пересмотрят условия последних договоренностей с Россией. Вместе с тем Тихановская напомнила, что выступает за дружественные и партнерские отношения с Россией.
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