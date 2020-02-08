Почему Путин не уступил Лукашенко в переговорах о ценах на нефть

На переговорах в Сочи президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились об условиях поставки нефти и газа в 2020 году. Минск будет закупать природный газ на условиях 2019 года. Нефть Москва поставит также на прежней коммерческой основе. Об этом сообщает RT со ссылкой на замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. Президент Белоруссии покинул Бочаров ручей без заявления для прессы, отмечает Газета.ru.

Поставки газа в 2020 году из России в Белоруссию будут осуществляться по ценам 2019-го года, то есть $127 за 1 тыс. куб. м, уточняют Известия. Цена на нефть останется без изменений, несмотря на просьбы Белоруссии о скидке. По словам Козака, шаг навстречу Минску в этом направлении означал бы введение государственного регулирования нефтяного рынка. Для Москвы это условие неприемлемо в связи с тем, что постоянное изменений «правил игры» поставит в «непонятное положение» российские нефтяные компании.

Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью НСН пояснил, почему Россия не пошла на уступки Белоруссии и не снизила цены на нефть.

«Все претензии Белоруссии, которые ранее были озвучены, ожидаемо были отброшены. Из чего они возникли? Белоруссия получала нефть по ценам ниже, чем другие потребители российской нефти. Это происходит за счет того, что с этой нефти не платится экспортная пошлина. Все заявления Белоруссии о том, что она будет закупать нефть у целого сонма стран, кроме России, были ничем иным, чем пустопорожним сотрясанием воздуха. И это ожидалось. Потому что им надо было сохранить высокую маржу от покупки сверхдешевой российской нефти. А она снижается по мере роста экспортной пошлины. Таким образом, цена растет и для внутрироссийских покупателей, и для Белоруссии. То есть, продавать белорусским НПЗ нефть дешевле, чем своим, было бы, мягко говоря, странно. И это разговор России только про деньги. Также как и разговор Белоруссии. Исключительно бизнес» - пояснил аналитик.