Шушкевич подтвердил слова Лукашенко о давлении на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России открыто звучат намеки на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом он сказал в ходе встречи с коллективом Светлогорского ЦКК, пишет госагенство БелТА.

Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН заявил, что Россия не скрывает желания создать новую империю.

«По-моему, Россия это открыто делает. Чего тут стесняться? Если он такое сказал, то наконец-то сказал правду. Потому что без намеков здесь совершенно все ясно – Россия хочет быть империей и вообще ей не хватает цивилизованности, поэтому она хочет прицепить Украину и Беларусь. Из кожи вон лезет, чтобы это сделать. Зачем говорить, что этого не происходит, ведь это и так видно без Лукашенко», - сказал Шушкевич.