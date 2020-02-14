Шушкевич подтвердил слова Лукашенко о давлении на Белоруссию
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии в эфире НСН заявил о желании всех слоев российского руководства присоединить Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в руководстве России открыто звучат намеки на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом он сказал в ходе встречи с коллективом Светлогорского ЦКК, пишет госагенство БелТА.
Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич в беседе с НСН заявил, что Россия не скрывает желания создать новую империю.
«По-моему, Россия это открыто делает. Чего тут стесняться? Если он такое сказал, то наконец-то сказал правду. Потому что без намеков здесь совершенно все ясно – Россия хочет быть империей и вообще ей не хватает цивилизованности, поэтому она хочет прицепить Украину и Беларусь. Из кожи вон лезет, чтобы это сделать. Зачем говорить, что этого не происходит, ведь это и так видно без Лукашенко», - сказал Шушкевич.
По его словам, ни заявление Лукашенко, ни какие-либо другие подтверждения заинтересованности российского правительства объединить страны, не повлияют на отношения людей.
«Оно никак не должно отражаться, потому что Россия не может чего-нибудь не прихватывать, вся российская история такая. Могут быть достойные отношения, у нас люди любят русских и русскую культуру. Зачем нам объединяться? Мы кое-чем отличаемся, нам нравится быть чуть-чуть другими. По-моему россиянам мы не мешаем. Дружить можем с Россией, но объединяться это нелепица, это желание иметь империю. И эта "имперность" проявляется во всех слоях российского руководства», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН сообщала, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг утверждения о том, что президент РФ Владимир Путин предлагал коллеге из Белоруссии Александру Лукашенко слияние двух государств.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News