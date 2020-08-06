Лукашенко пригласит генпрокуроров РФ и Украины в Минск с связи с задержанием россиян
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров РФ и Украины для разбирательства с задержанными россиянами. Об этом сообщает белорусское госагентство Белта.
Белорусский лидер проводит совещание об обеспечении безопасности избирательной кампании.
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ранее обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода» заявил, что выдача части задержанных россиян Киеву - уже решенный вопрос. По словам журналиста, ему об этом рассказал в интервью сам Лукашенко.
Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что Лукашенко не пойдет на экстрадицию россиян на Украину, потому что знает возможные последствия этого шага.
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