Лукашенко пригласит генпрокуроров РФ и Украины в Минск с связи с задержанием россиян

Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко ранее обсудили возможную экстрадицию граждан России, задержанных под Минском. Украинский журналист Дмитрий Гордон в беседе с «Радио Свобода» заявил, что выдача части задержанных россиян Киеву - уже решенный вопрос. По словам журналиста, ему об этом рассказал в интервью сам Лукашенко.

Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в эфире НСН заявил, что Лукашенко не пойдет на экстрадицию россиян на Украину, потому что знает возможные последствия этого шага.

