Лукашенко: При переговорах по Украине интересы Белоруссии не должны ущемляться

Президент республики считает, что Россия, Украина и Белоруссия должны «сесть и договориться» как три славянских народа, без участия Соединенных Штатов и Европы. Вместе с тем Лукашенко отметил, что в настоящее время эскалация украинского конфликта продолжается, однако Минску «ни в коем случае нельзя» вмешиваться в ситуацию.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения президента РФ Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник». По его словам, все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия, передает «Радиоточка НСН».

