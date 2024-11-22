Лукашенко: При переговорах по Украине интересы Белоруссии не должны ущемляться

Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

The Economist: Попытки убедить Киев пойти на переговоры с РФ усилятся в 2025 году

Президент республики считает, что Россия, Украина и Белоруссия должны «сесть и договориться» как три славянских народа, без участия Соединенных Штатов и Европы. Вместе с тем Лукашенко отметил, что в настоящее время эскалация украинского конфликта продолжается, однако Минску «ни в коем случае нельзя» вмешиваться в ситуацию.

Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения президента РФ Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник». По его словам, все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:УкраинаПереговорыАлександр Лукашенко

Горячие новости

Все новости

партнеры