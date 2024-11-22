Лукашенко: При переговорах по Украине интересы Белоруссии не должны ущемляться
Минск хочет, чтобы в ходе переговоров по урегулированию конфликта на Украине не ущемлялись интересы Белоруссии, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Президент республики считает, что Россия, Украина и Белоруссия должны «сесть и договориться» как три славянских народа, без участия Соединенных Штатов и Европы. Вместе с тем Лукашенко отметил, что в настоящее время эскалация украинского конфликта продолжается, однако Минску «ни в коем случае нельзя» вмешиваться в ситуацию.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в разговоре с НСН отмечал, что Европа в шоке после обращения президента РФ Владимира Путина в четверг и его заявления о баллистической ракете «Орешник». По его словам, все стороны уже хотят переговоров, однако пока пытаются улучшить для них условия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru