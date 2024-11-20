The Economist: Попытки убедить Киев пойти на переговоры с РФ усилятся в 2025 году

Попытки подтолкнуть Украину к переговорному процессу с Россией по завершению военного конфликта в новом году усилятся, сообщил The Economist.

Издание уточняет, что Киев может столкнуться с необходимостью пойти на такой шаг из-за резкого снижения военной поддержки со стороны Запада.

Песков: Если Трамп прислушается к России, это создаст основу для мирного диалога

Автор статьи утверждает, что администрация переизбранного президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, заморозит ранее одобренный действующим главой государства Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $61 млрд.

Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп скоро может начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта на фоне решения Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры