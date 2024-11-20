The Economist: Попытки убедить Киев пойти на переговоры с РФ усилятся в 2025 году
Попытки подтолкнуть Украину к переговорному процессу с Россией по завершению военного конфликта в новом году усилятся, сообщил The Economist.
Издание уточняет, что Киев может столкнуться с необходимостью пойти на такой шаг из-за резкого снижения военной поддержки со стороны Запада.
Автор статьи утверждает, что администрация переизбранного президента США Дональда Трампа, вероятнее всего, заморозит ранее одобренный действующим главой государства Джо Байденом пакет помощи Украине в размере $61 млрд.
Ранее Bloomberg сообщил, что Трамп скоро может начать переговоры с Россией по урегулированию украинского конфликта на фоне решения Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными американскими ракетами вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru