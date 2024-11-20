The Economist: Попытки убедить Киев пойти на переговоры с РФ усилятся в 2025 году

Попытки подтолкнуть Украину к переговорному процессу с Россией по завершению военного конфликта в новом году усилятся, сообщил The Economist.

Издание уточняет, что Киев может столкнуться с необходимостью пойти на такой шаг из-за резкого снижения военной поддержки со стороны Запада.